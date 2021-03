HOFER spendet Obst, Gemüse & Co.

Bereits seit 2017 spenden 100 Prozent der HOFER Filialen überschüssiges Obst und Gemüse sowie andere Lebensmittel wie Brot & Gebäck an Tafeleinrichtungen und soziale Organisationen.

Um Lebensmittelverluste in der vorgelagerten Lieferkette zu verringern, bietet Hofer Obst und Gemüse mit Schönheitsfehlern an, das ansonsten nicht in den Handel gelangen würde. Dieses Obst und Gemüse wird unter dem Namen „Krumme Dinger“ verkauft. Als weitere Maßnahme verzichtet Hofer bewusst auf Mengenrabatte, denn wer zu viel kauft, wirft auch mehr weg. Durch all diese Maßnahmen reduziert der Diskonter den Lebensmittelüberschuss auf unter 1 Prozent seines Lebensmittelumsatzes. Dennoch übrig gebliebenen Lebensmittel werden - sofern es die Qualität erlaubt - nicht weggeworfen: Bereits seit 2017 spenden 100 % aller HOFER Filialen unverkäufliche Lebensmittel, wie Obst und Gemüse, an Tafeleinrichtungen und soziale Organisationen, wie z.B. Caritas, SOMA und Vinzi Märkte.