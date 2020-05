Hofer schließt Gudenus-Comeback bei der FPÖ aus

FPÖ-Chef Hofer schließt ein Comeback von Johann Gudenus aus. Zuletzt ist dieser jedoch auf einer FPÖ-Corona-Demo aufgetaucht.

FPÖ-Chef Norbert Hofer schließt aus, dass es zu einem Comeback von Ex-Klubchef Johann Gudenus auf Bundes- oder Landesebene kommen könnte. "Nein, Johann Gudenus wird nicht noch einmal bei der FPÖ in die Politik einsteigen", sagte Parteichef Norbert Hofer am Dienstag in der ZiB2 des ORF.