Hofer ruft Kunden zur Bezahlung mit Karte auf

Um ein Ansteckungsrisiko zu vermindern, bittet der Diskonter Hofer seine Kunden zum Verzicht auf Barzahlung.

Auch der Diskonter Hofer ruft seine Kunden auf, angesichts der Coronavirus-Krise mit Bankomat- oder Kreditkarte statt mit Bargeld zu bezahlen.

Auch Hofer ruft zu Bankomat-Zahlung auf

Wie der Handelsverband vorige Woche fordert Hofer eine Anhebung des NFC-Limits, also bei der kontaktlosen Bezahlung ohne PIN-Eingabe, von 25 auf beispielsweise 50 Euro.

"Mit der temporären Erhöhung des Zahlungslimits per NFC könnte nicht nur der Bezahlvorgang rascher, sicherer und stressfreier abgewickelt werden, sondern zusätzlich wird auch der direkte Kontakt mit der PIN-Tastatur vermieden", so Hofer in einer Aussendung am Montag.

Diskonter setzt zahlreiche Maßnahmen gegen Coronavirus

Zum Schutz vor dem neuen Virus hat auch Hofer Plexiglaswände und Bodenaufkleber für die Einhaltung des Abstands an den Kassen angebracht.

Weiters beteiligt sich der Diskonter an der "Einkaufsstunde für Risikogruppen": Die Zeit von 8 bis 9 Uhr in der Früh soll primär älteren Kunden u. ä. zur Verfügung stehen. Einige große Handelsketten haben junge Menschen vorige Woche dazu aufgerufen, in dieser Zeit nicht ins Geschäft zu gehen, um Risikogruppen zu schützen.

Auch bei Rewe deutlich mehr Kartenzahlungen

Auch beim Handelsriesen Rewe (u. a. Billa, Penny, Bipa) gibt es seit ein, zwei Wochen einen "signifikanten Anstieg" der bargeldlosen Zahlungen, hieß es am Montag.

Die "Einkaufsstunde für Risikogruppen" von 8 bis 9 Uhr werde sehr gut angenommen. In dieser Zeit seien vornehmlich ältere Personen im Geschäft. Kontrolliert werde dies aber nicht, so Rewe. Bei der Initiative, an der sich auch andere große Handelsketten wie Hofer und jetzt auch Spar beteiligen, handle es sich um eine Empfehlung.

Beim Konkurrenten Spar hingegen merkt man bis dato "wenig" von der Einkaufsstunde, wie eine Sprecherin sagte.