HOFER eröffnet besondere Filiale in Wiener Seestadt

Wien ist um eine HOFER Filiale reicher. Nur drei Monate nach Baubeginn punktet der neue Standort im 22. Bezirk ab 5. Dezember mit neuem Design und Eröffnungsangeboten.

Wer ab 5. Dezember am neuen Standort in der Seestadtstraße 31 einkaufen gehen möchte, wird die neue HOFER Filiale von außen kaum wiedererkennen. Diese wurde nämlich als temporäres Objekt in Holzbauweise ausgeführt und soll in dieser Form den HOFER Kunden für drei Jahre zur Verfügung stehen.