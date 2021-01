Hofer begrüßt Kickls Teilnahme bei Corona-Demo

Am Sonntag findet in Wien eine Corona-Demonstration statt. Dabei wird auch Herbert Kickl teilnehmen. FPÖ-Chef Hofer begrüßt das.

FPÖ-Obmann Norbert Hofer unterstützt die angekündigte Teilnahme seines Klubobmanns im Nationalrat, Herbert Kickl, bei der Corona-Demonstration am Wochenende. "Ich begrüße das", sagte Hofer am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Als Klubchef sei Kickl "die Antithese zur Politik der Bundesregierung". Die Teilnehmer der Demonstration rief Hofer dazu auf, sich an die Gesetze zu halten und nicht in die "Falle" des Innenministers zu tappen.