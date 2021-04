Höchststand bei Covid-Patienten: Auch AKH Wien verschiebt planbare Operationen

Im AKH Wien wurde bei den Patienten mit schwerer Corona-Erkrankung ein neuer Höchststand erreicht, deswegen werden Verschiebungen von planbaren Operationen teilweise notwendig.

Ungeachtet der immer knapper werdenden Spitalskapazitäten in Wien - mit 233 Patienten in intensivmedizinischer Betreuung wurde der bisherige Höchststand an schweren Covid-19-Fällen verzeichnet - haben das AKH Wien und der Wiener Gesundheitsverbund am Dienstagabend versichert, Tumor-Operationen würden weiterhin "mit höchster Priorität behandelt". Durch die enger werdenden Intensivbettenkapazitäten wären jedoch "Verschiebungen von planbaren Operationen teilweise notwendig".