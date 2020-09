Höchster Wert seit Ende März: Österreichweit 869 Coronavirus-Neuinfektionen

Am Samstag gab es österreichweit 869 Coronavirus-Neuinfektionen.

Am Samstag wurden 869 Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich registriert. Davon waren 444 Fälle in Wien.

Am Samstag wurde der höchste Wert an Coronavirus-Neuinfektionen seit Ende März vermeldet. Insgesamt wurden 869 Neuerkrankungen registriert. 444 Fälle gab es alleine in Wien.

Bisher gab es in Österreich 32.696 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 754 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 26.579 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 209 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 42 der Erkrankten auf Intensivstationen.



Die Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern:

Burgenland: 9

Kärnten: 6

Niederösterreich: 135

Oberösterreich: 78

Salzburg: 25

Steiermark: 57

Tirol: 87

Vorarlberg: 28

Wien: 444