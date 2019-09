Hochzeitsgast randalierte in Wien-Simmering

Wegen eines Streits musste gestern Nachmittag die Polizei auf einer Hochzeit in Wien-Simmering für Ordnung sorgen. Dabei wurden die Beamten beinahe von der Hochzeitsgesellschaft attackiert.

Polizeibeamte wurden am Samstagnachmittag zu einem Streit auf offener Straße in die Grillgasse in Wien-Simmering gerufen, weil ein Gast einer Hochzeitsgesellschaft auf die Motorhaube eines PKW geschlagen haben soll. Bei der Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der Beschuldigte, ein 21- jähriger Österreicher, äußerst aggressiv, beschimpfte die Polizisten und versuchte sie zu stoßen.