Hochzeitsfeiern auf zehn Personen beschränkt

Auch Hochzeiten sind von den neuen Restriktionen zur Eindämmung des Coronavirus betroffen. Nur mehr zehn Personen dürfen an Hochzeitsfeiern teilnehmen.

Die neuen Restriktionen zur Verhinderung einer Weiterverbreitung des Coronavirus betreffen auch Hochzeiten. Bei Trauungen in der Kirche ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten. Zusätzlich empfiehlt das Gesundheitsministerium das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, das Bereitstellen von Desinfektionsmittel im Eingangsbereich und die Einschränkung des Gesangs.

Standesamt: Schutzmaßnahmen je nach örtlicher Gegebenheit

Bei Trauungen am Standesamt obliegt es der zuständigen Behörde, begleitende Schutzmaßnahmen je nach örtlicher Gegebenheit vorzusehen. Diese orientieren sich an den allgemeinen Abstands- und Hygieneempfehlungen. Informationen dazu gibt das jeweilige Standesamt.

Die anschließenden Hochzeitsfeiern gelten aus Sicht des Gesundheitsministeriums als Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze und können daher seit Montag in geschlossenen Räumen nur mehr mit bis zu zehn Personen stattfinden. Im Freien sind bis zu 100 Personen gestattet. Da in geschlossenen Räumen Maskenpflicht herrscht, darf der MNS-Schutz im Festsaal nur am Sitzplatz abgenommen werden, wo gegessen und getrunken wird. Beim Ausschank von Speisen und Getränken gelten die für die Gastronomie getroffenen Regelungen. Hochzeiten werden als geschlossene Veranstaltungen definiert - um spätestens 1.00 Uhr ist demnach Schluss mit dem Feiern.