Hochzeiten in 2021: Wiens Wedding-Planner an Samstagen ausgebucht

Der Coronavirus hat vielen Paaren einen Strich durch die Hochzeitspläne geamacht. Fast alle geplanten Feste wurden auf 2021 verschoben. Mit bereits jetzt deutlichen Terminauswirkungen. Laut Branchenvertretern sind während der Saison 2021 in Wien keine Samstage mehr frei.

Zumindest wird es bereits sehr knapp, wenn man die Hochzeit professionell planen lässt und eine zentrale und beliebte Location wünscht. Die Branchensprecherin in der Wiener Wirtschaftskammer, Wedding-Plannerin Elisabeth Brandl, plädiert darum in einer Aussendung nun für ein Umdenken: "Ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, sich für die Hochzeit einen anderen Wochentag auszusuchen. Warum nicht auch an einem Donnerstag oder Freitag heiraten?"