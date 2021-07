Hochwasser: Einsatzkräfte retteten 81 Wanderer in Tirol

Die Einsatzkräfte waren im Anschluss an den heftigen Regen zwei Mal in Zams (Bezirk Landeck) in Tirol aktiv, um Wanderer auf dem Fernwanderweg E5 im Bereich der Unterlochalpe zu retten.

70 Wanderer konnten laut Polizei am Vormittag den stark angestiegenen Zammerlochbach nicht mehr queren. Über ein von Bergrettern gespanntes Seil setzte die Gruppe ihre Wanderung schließlich fort.

Tirol: Polizeihubschrauber rettete Wanderer

Am Nachmittag setzte zudem eine elfköpfige Gruppe auf demselben Fernwanderweg einen Notruf ab. Eine Mure hatte rund 80 Meter des Weges mitgerissen, die Überquerung war nicht mehr möglich. Die Betroffenen wurden vom Polizeihubschrauber geborgen und unverletzt nach Zams geflogen.