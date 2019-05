Hochseilklettergarten im Gänsehäufelbad: Wiens größter Abenteuerpark startet in die Saison

Startschuss für die Kletterpark-Saison: Ab 1. Juni wird der Sommer hoffentlich endlich richtig beginnen - zumindest können ab diesem Zeitpunkt die neuen Attraktionen im größten Abenteuerpark Wiens, dem Hochseilklettergarten im Gänsehäufelbad, nach Herzenslust ausprobiert werden.

Der Hochseilklettergarten im Gänsehäufelbad hat einiges zu bieten: Ab sofort stehen 10 Parcours, 79 Plattformen und über 1500 Meter an Wegstrecke hoch oben in den Bäume zur Verfügung.

Dazu gibt es 25 Flying-Fox-Anlagen und jede Menge Action in Bodennähe: Dank Slackline-Park und Boulder-Wand kommen auch routinierte Kletterer und Sportler aller Disziplinen hier auf ihre Rechnung. Großer Beliebtheit erfreut sich der einzige permanente Pumptrack Wiens, eine Wellenbahn für Fahrräder und Scooter.

Erweitert wurde auch das Angebot an Outdoor-Escapes: 3 verschiedene Escapes gilt es zu knacken, und heuer geht es erstmals auf Zeit: Wer kann sich am schnellsten befreien aus dem Dschungelcamp, wer entkommt am ehesten der verlassenen Ausgrabungsstätte und schafft es vor Badeschluss dem Gänsehäufel-Escape zu entkommen. Neu sind heuer auch die Feriencamps für Kinder und Jugendliche – bewährt hat sich die Saisonkarte zum Super-Sonderpreis für Stammgäste.