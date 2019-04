Hochexplosive Chemikalien in TU Wien gefunden: Räumung und Sperren

Am Montagnachmittag kam es zu einer Räumung der TU Wien, da hochexplosive Pikrinsäure im Keller des Gebäudes aufgefunden wurde.

Im Keller der TU Wien am Getreidemarkt in Wien-Mariahilf wurden am 1. April Entrümpelungsarbeiten durchgeführt. Dabei wurden von Mitarbeitern gegen 17.00 Uhr hochexplosive Chemikalien aufgefunden.