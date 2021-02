Hoch- und Tiefbau: Bauen wurde 2020 teurer

Bauen wurde im letzten Jahr in Österreich insgesamt teurer. Die Kosten im Hochbau legten dabei stärker zu als im Tiefbau.

Im abgelaufenen Jahr 2020 haben die Baupreise weiter zugelegt. In allen Sparten sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau gab es Preissteigerungen, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Die Kosten im Hochbau legten stärker zur als im Tiefbau. Der kombinierte Baupreisindex für Hoch- und Tiefbau stand im Jahresschnitt 2020 bei 112,5 Punkten und lag damit um 2,6 Prozent über dem Vorjahr.

Wohnungsbau wurde um 3,2 Prozent teurer

Im Bereich Tiefbau gingen die Preise mit plus 1,8 Prozent weniger deutlich nach oben, der Index erreichte im Jahresdurchschnitt 108,2 Punkte. In den einzelnen Sparten stiegen die Kosten für Straßenbau mit plus 2,1 Prozent (Index: 109,7 Einheiten) am stärksten an. Preistreiber waren vor allem "bituminöse Trag- und Deckschichten" und Lärmschutzbauten, so die Statistik.