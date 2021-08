Hobby-Geologe kam mit Flugzeug-Munition in Polizeiinspektion

In Wien-Alsergrund hat am Mittwoch ein Hobby-Geologe eine Polizeiinspektion aufgesucht. Mit dabei hatte er Flugzeug-Munition.

Ein Hobby-Geologe entdeckte am Mittwoch bei Grabungsarbeiten ein Objekt, das er als Sprengkopf warnahm und entschied sich dafür, dieses zu einer Polizeiinspektion zu bringen. Das hatte allerdings Folgen, denn es kam zu einer Sperre der Polizeiinspektion am Julius-Tandler-Platz in Wien-Alsergrund. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor. Man informierte ein sprengstoffkundiges Organ (SKO), das Objekt wurde als ungefährliche Flugzeug-Munition eingestuft.