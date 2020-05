"Historischer Tag": Miliz ab nun im Einsatz

Die Anfang Mai wegen der Coronakrise eingerückte Miliz hat am Montag nun offiziell ihren Einsatz begonnen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner besuchte die Jägerkompanie Korneuburg und sprach von einem "historischen Tag".

ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sprach bei einem Besuch der Jägerkompanie Korneuburg in der Bolfras-Kaserne in Mistelbach von einem "historischen Tag", erstmalig kam es in der Zweiten Republik zu einer Teilmobilisierung der Miliz. Österreichweit sind mit heute etwa 1.400 Milizionäre im Einsatz.

Tanner übergab Einsatzschleife

Tanner besuchte aus diesem Anlass am Montagvormittag die Bolfras-Kaserne in Mistelbach und übergab dort die Einsatzschleife und somit auch symbolisch das Kommando an den Kommandant der Jägerkompanie Korneuburg und Milizsoldaten Jürgen Schlesinger. Tanner lobte in ihrer kurzen Ansprache die Einsatzbereitschaft des Heeres, das in diesen "herausfordernden Zeiten" so sehr "wie noch nie" gebraucht werde.