Historische Badner Bahn in Wiener Museum übersiedelt

Die 95 Jahre alte Badner Bahn wurde am 22. September in das Verkehrsmuseum Remise in Wien überstellt. ©Wiener Linien/Wiener Lokalbahnen/Zinner

Das fast 95 Jahre alte Fahrzeug der Wiener Lokalbahnen ist ab sofort im Verkehrsmuseum Remise der Wiener Linien zu begutachten. Die Badner Bahn hat als Verbindung ins südliche Umland der Stadt große Bedeutung.

Nach der Übersiedelung eines 123-jährigen Stadtbahnwagens im Mai hat das Verkehrsmuseum Remise jetzt ein weiteres Ausstellungsstück bekommen. Am 22. September überstellten die Wiener Lokalbahnen eine fast 95 Jahre alte Garnitur, die ab sofort in der ehemaligen Remise Erdberg untergebracht ist.

Neues "Zuhause" für historische Badner Bahn in Wiener Remise

„Die Fahrzeuge in unserem Verkehrsmuseum machen 150 Jahre Wiener Geschichte greifbar. Mit jeder neuen Garnitur schließen wir historische Lücken und können noch mehr über die Vergangenheit erzählen“, so Wiener Linien Geschäftsführer Günter Steinbauer. “Wir freuen uns, dass unsere historische Badner Bahn ein neues Zuhause gefunden hat und im Verkehrsmuseum Remise für die Öffentlichkeit erhalten bleibt. Als zentrale Verbindung für das südliche Umland von Wien kommt der Badner Bahn bis heute eine wichtige Rolle zu“, so Monika Unterholzner, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen, dem Betreiber der Badner Bahn.

Historisches Fahrzeug war in den 1980er Jahren im Einsatz

Die über 31 Tonnen schwere historische Badner Bahn stammt aus der Grazer Waggonfabrik, wo sie 1927 hergestellt wurde. Sie war bis in die 1980er-Jahre auf der Strecke zwischen Wien und Baden im Einsatz, bevor sie ausgemustert wurde. Später erfolgte eine aufwändige Fahrzeugsanierung. In den letzten Wochen setzten die Wiener Lokalbahnen das Fahrzeug instand. Den letzten Weg von Inzersdorf ins Verkehrsmuseum in Erdberg konnte das Fahrzeug dann aus eigener Kraft auf Schienen zurücklegen. Bei der Langen Nacht der Museen am 2. Oktober können sich Besucher des Verkehrsmuseum Remise das neue Ausstellungsstück bereits ansehen.

Europaweit größte Sammlung historischer Fahrzeuge in Remise

In den ehemaligen Hallen der Remise Erdberg befindet sich eine der europaweit größten Sammlungen historischer Fahrzeuge. Über 150 Jahre Wiener Öffi-Geschichte gibt es bei der Dauerausstellung zu sehen – Highlights sind der "Amerikaner", Wiens legendäre Nachkriegs-Bim, oder der "Reichsbrückenbus", der 1976 mitsamt der Reichsbrücke in die Donau stürzte. Besonders beliebt ist der U-Bahn-Simulator, bei dem die Besucher Platz in einer virtuellen U-Bahn nehmen können. Für die jungen Gäste gibt es eine Rätselrallye quer durchs Museum.