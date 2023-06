Hinweise nach Raubüberfall auf Wiener Drogerie gesucht

Am Montagabend verübte ein bislang unbekannter Täter mit einem Messer einen Raubüberfall auf eine Drogerie in Wien-Donaustadt und konnte mit Bargeld flüchten. Die Wiener Polizei bittet um Hinweise.

Ein derzeit noch unbekannter männlicher Täter steht im Verdacht, am 19. Juni gegen 18.25 Uhr einen schweren Raub in einer Drogerie in der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt begangen zu haben.