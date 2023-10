Hinweise nach Handtaschenraub in Wien-Hietzing erbeten

In Wien-Hietzing wurde eine 78-jährige Frau am Mittwoch Opfer eines Handtaschenraubs. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter entriss am 18. Oktober einer 78-Jährigen die Handtasche. Die Frau befand sich gegen 20.05 Uhr auf dem Heimweg in der Konrad-Duden-Gasse in Wien-Hietzing, als ein Mann von hinten kommend den Raub begangen haben soll. Die Frau kam zu Sturz und der unbekannte Täter flüchtete.