Hinterland - Kritik und Trailer zum Film

Wien, 1920: Der Ex-Kriminalinspektor Peter Perg kehrt aus der Kriegsgefangenschaft heim. Als ein Serienkiller ehemalige Kameraden Peters bestialisch ermordet, gerät er in Verdacht. Zunächst glaubt nur die Gerichtsmedizinerin Theresa Körner an seine Unschuld. Die Suche nach dem Verbrecher wird für Peter zum ultimativen Überlebenskampf.

Hinterland - Die Kritik

Es ist eine derangierte Welt, in die Perg geworfen wird - und Ruzowitzky zeigt sie gemeinsam mit seinem Stammkameramann Benedict Neuenfels als eben solche. In Hommage an expressionistische Klassiker wie Robert Wienes "Cabinet des Dr. Caligari" erschaffen sie ein Wien, in dem die Perspektiven verschoben sind, die Gebäude sich antinaturalistisch aufeinandertürmen. Anders als in den Vorbildwerken aus den 20ern sind die Hintergründe jedoch nicht mittels realer Bühnenbilder erzeugt, sondern gänzlich digital, wurde "Hinterland" doch beinahe vollständig vor Bluescreen gedreht.

Hinterland - Kurzinhalt zum Film

So geschieht alsbald ein Mord an Pergs einstigem Kameraden Krainer (Timo Wagner), wodurch der Kriegsheimkehrer kurzzeitig sogar zum Verdächtigen mutiert. So erwachen in dem am Boden liegenden Mann die alten Ermittlerinstinkte. Schnell wird klar, dass der Mord an Krainer nur der Auftakt zu einer ganzen Serie an Ritualmorden ist, die auf mysteriöse Weise miteinander und mit der Vergangenheit Pergs zusammenhängen.