Hilfspaket für zweiten Lockdown bereits in Arbeit

Angesichts des bevorstehenden "Lockdown Light" in Österreich will die Regierung rasch und unbürokratisch die Hilfsmaßnahmen ausweiten.

Im Windschatten des bevorstehenden Lockdowns arbeitet das Finanzministerium "unter Hochdruck" an einem weiteren Hilfspaket. Das betonten Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Freitag in einer Aussendung.