Hilfe für Familien: Promis versteigern sich im Internet

Global Family verschenkt im Normalfall Urlaube. Jetzt kommen die Ferien nach Hause in dem Künstler und Hoteliers gemeinsam Glücksmomente schenken. Die "Stille Auktion" hilft dabei.

Urlaub kommt direkt nach Hause

Global Family, das "Reisebüro der Menschlichkeit" organisiert mit 300 Hoteliers kostenlose Urlaube für betroffene Familien. Im Lockdown kommt der Urlaub direkt nach Hause. Künstler schenken Glücksmomente via Internet oder Bücher, DVD´s gehen direkt an Betroffene. Die "Stille Auktion", bei der unter anderem ein Privatkonzert von Boris Bukowski, Meet and Greet mit Miss Vienna Beatrice Körmer im Falkensteiner Schlosshotel Velden, eine private Magiershow im Hotel Klosterbräu Seefeld mit Thommy Ten & Amélie van Tass, eine Arik Brauer 18 Liter Weinedition, der Teddybär von Alfons Haider sowie Kunst ersteigert werden können, hilft dabei helfen.