HIIT in Wien ausprobiert: Moderat gibt es nicht

Vor kurzen eröffnete in Wien-Alsergrund das "Micro-Fitnessstudio" Nohrd Arena Wien. Das Studio verbindet hochwertige Design-Sportgeräte aus Holz mit einem HIIT-Training. Ein Grund, selbst einmal vorbeizuschauen.

Holzgeräte, die mit Wasser arbeiten

Vorgegeben wird der Zeitdruck vom Trainer, der sich aus zwei Bildschirmen an gegenüberliegenden Wänden zusammensetzt. Er gibt die Übungen vor und ist für die Taktung zuständig. Zuvor kann man sich jedoch aussuchen, mit welchem Gerät man hauptsächlich trainieren will. Laufband, Rudergerät, Rad oder Watergrinder (eine Art Handfahrrad) sorgen für den Ausdauer-Teil.

Womit wir schon beim HIIT wären, dem High Intensity Interval Training, das dafür sorgen soll, dass Fettpolster schmelzen und Muskeln wachsen. Das Grundprinzip ist einfach: In einer kurze, intensiven Phase wird der Puls auf das Maximum getrieben, in einer moderaten Phase wieder "normalisiert".

High Intenity und Cool down

Für das "Cool down" war in meinem Fall das Rudergerät vorgesehen, der Waterrower. Dabei treibt man mit seiner Muskelkraft eine Art Wasserrad in einem mit Wasser gefüllten, transparenten Behälter an. Dabei gilt: Je stärker man "rudert", desto mehr Widerstand baut das Wasser auf. Und nach meiner sportlichen Erziehung wurde gerudert, was das Zeug hält.