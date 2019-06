Highlights für Kinder am Wiener Donauinselfest 2019: Das Programm

Kasperltheater, Hüpfburgen, Kinderschminken, Kiddy Dance und Co: Das Donauinselfest hat auch so manches Highlight für die kleinen Besucher zu bieten. Was die Kids beim Riesen-Event in Wien alles erleben können, lesen Sie hier.

Musik, Action und Fun sind beim Donauinselfest Programm. Wie jedes Jahr gibt es für auch für die kleinen Insel-Besucher wieder viele interessante Attraktionen zu erleben - etwa auf der ESKIMO/okidoki Kinderfreunde Insel und auf der Familieninsel.

Zwei Inseln speziell für kleine DIF-Besucher

ESKIMO/okidoki Kinderfreunde Insel

Neben einem bunten Aktivitäten-Programm von Kasperlbühne, Spielbus, Kinderschminken, ARBÖ Hüpfburgen, STABILO Malcorner, ANKER Kinderbackstube, PLAYMAIS Spiele-Corner oder ESKIMO Spaß-Tour bietet die Showbühne mit Kinderliedermacher Bernhard Fibich, Hasbro-Spieleshow mit Robert Steiner oder Kiddy Dance, alles was das Kinderherz begehrt.

Allgemeine Programmzeiten auf der

ESKIMO/okidoki Kinderfreunde Insel:

Freitag, 21. Juni 2019 von 15.00 bis 19.00 Uhr

Samstag, 22. Juni 2019 von 14.00 bis 19.00 Uhr

Sonntag, 23. Juni 2019 von 12.00 bis 18.00 Uhr

Kasperl-Vorführungen auf der Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde (ab 4 Jahren):

Freitag: 16.00 bis 16.30 Uhr und 17.30 bis 18.00 Uhr

Samstag: 15.00 bis 15.30 Uhr und 17.00 bis 17.30 Uhr

Sonntag: 13.00 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 15.00 Uhr

Samstag, 22. Juni 2019

15.00 Spiele für Viele mit dem Spielbus-Team

15.40 Kids Dance mit „Center of Motion“

16.00 Kinderliedermacher Bernhard Fibich

17.10 Kiddy Dance mit „arriOla Tanz Studio“

17.30 Hasbro-Spieleshow mit Robert Steiner

17.00 und 18.30 Uhr Hauptpreis-Verlosungen „Freizeit ohne Handicap“

Sonntag, 23. Juni 2019

14.00 Spiele für Viele mit dem Spielbus-Team

14.30 Kindertanzshow mit Spotlight Dance Center

15.00 Spiele für Viele mit dem Spielbus-Team

mit dem Spielbus-Team 15.30 „1-2-3 Zauberei“ mit Mr. Magic Junior

16.10 Erion Hoti, 13jähriges Gesangstalent und You Tube Shootingstar aus Wien

13jähriges Gesangstalent und You Tube Shootingstar aus Wien 16.30 Hasbro-Spieleshow mit Robert Steiner

16.00 und 17.30 Uhr Hauptpreis-Verlosungen „Freizeit ohne Handicap“



OBI Machbar Familieninsel

Wie jedes Jahr gibt es für die kleinen Besucher wieder viele interessante Attraktionen: Kinderzug und Kinderkarussell zum fröhliche Rundendrehen und eine Luftburg zum Hüpfen und Herumtollen. Und auch das schöne und beliebte Riesenrad ist wieder mit dabei - hoch über dem Festgelände lässt sich für alle das bunte Treiben überblicken.

Allgemeine Programmzeiten auf der OBI Machbar Familieninsel:

Freitag, 21. Juni 2019 von 17.00 bis 22.00 Uhr

Samstag, 22. Juni 2019 von 12.00 bis 22.00 Uhr

Sonntag, 22. Juni 2019 von 12.00 bis 22.00 Uhr

Interaktives für Kids im Ö1-Zelt

Das Ö1-Zelt am Donauinselfest hat am Freitag Programm für die "Ö1 Minis" zu bieten - etwa eine Drechselwerkstatt für Kinder ab 6 Jahren, in der tolle Schlüsselanhänger gedrechselt werden. Der Bulli Bus des Museum NÖ bietet ein schönes Ambiente um Kluppentiere zu basteln und das mumok bietet Plastilin in Hülle und Fülle sowie Material zum Basteln eines eigenen "Wind-Dings". Beim Ö1 Kinderschminken werden die kleinen Besucher wahlweise in in Prinzessinnen, Feen, Piraten, Monster und Superhelden verwandelt.

Allgemeine Programmzeiten für Kinder im Ö1-Zelt:

Freitag, 21. Juni 2019 von 13:00 - 20:00 Uhr



Spaß auf der DMAX Austria Action & Fun Insel

Im Camp DMAX können sich Groß und Klein in unterschiedlichen Disziplinen wie im Heuballenweitwurf oder im Benzinkanisterlauf behaupten. Einen Adrenalinkick holt man sich beim Eskimo/Krone Bagjump, während man sich beim FANTA Bubble Cup mit seinen Freunden oder der ganzen Familie in einem so gar nicht gewöhnlichen Fußballspiel matchen kann. Rockmusik-Fans sind hier an der OBI & 88.6 Alles machbar Bühne genau richtig.



Allgemeine Programmzeiten auf der DMAX Austria Action & Fun Insel:

Freitag, 21. Juni 2019 von 14.00 bis 20.00 Uhr

Samstag, 22. Juni 2019 von 14.00 bis 20.00 Uhr

Sonntag, 22. Juni 2019 von 14.00 bis 20.00 Uhr

Spannende Sicherheitsshow für Groß und Klein

"Blaulicht an für eine tolle Show für die ganze Familie" heißt es am Wiener Donauinselfest bei der spannenden Sicherheitsshow der Helfer Wiens. Vorführungen mit Rettungshunden, sowie spektakuläre Einsatzvorführungen von Feuerwehr, Polizei und Rettungsorganisationen halten Groß und Klein in Atem. Die österreichische Wasserrettung zeigt Vorführungen im Entlastungsgerinne, nahe der U6-Brücke.

Alle Vorführungen, bis auf jene der Wasserrettung, finden auf der Vorführfläche der "Sicheres Wien - Insel" statt.

Das Programm am Samstag und Sonntag

Samstag, 22. Juni 2019 und Sonntag, 23. Juni 2019

(identisches Programm an beiden Tagen)