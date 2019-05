Hier regiert die FPÖ

Gastkommentar von Johannes Huber. Wie mächtig Strache und Co. wirklich sind, merkt man an der Sprache von Kurz und Ludwig.

Klar, streng genommen sind die Freiheitlichen sowohl auf Bundesebene als auch in Wien nur zweite: Im einen Fall stellen nicht sie den Kanzler, sondern die ÖVP. Und im anderen Fall kommt der Bürgermeister nicht aus ihren Reihen, sondern aus sozialdemokratischen. Schaut man genauer hin, stellt man jedoch fest, dass sie regieren. Und zwar in dem Sinne, dass sie bestimmend sind.

Eine Kostprobe hat man diese Woche auf der Bundesebene bekommen: FPÖ-Chef, Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat in einem Interview mit der „Kronenzeitung“ einen Begriff der „Identitären“ aufgegriffen und davon gesprochen, dass es einen „Bevölkerungsaustausch“ gebe. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) meidet die „Identitären“ und lehnt den Begriff daher ab. Allerdings nicht, ohne einen anderen in die Debatte einzubringen: „Massenmigration“.

Googelt man das, stellt man fest, dass dieses Wort auch nicht gerade von Vertretern der politischen Mitte, geschweige denn Linken verwendet wird. Im Gegenteil. Und Kurz lieferte in einem Interview in der „ZiB2“ gleich auch eine Darstellung mit, die für Außenstehende die „Massenmigration“ so bedrohlich macht wie einen „Bevölkerungsaustausch“: Kurz stellt die Wanderungsbewegungen so dar, als würden hauptsächlich Afrikaner, Syrer, Afghanen und Iraker zu uns kommen.