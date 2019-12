Hier können Sie das Friedenslicht 2019 in Wien abholen

Wie jedes Jahr kann zu Weihnachten wieder das Friedenslicht in Wien nach Hause geholt werden. Alle Adressen finden Sie hier im Überblick.

Seit mehr als 30 Jahren leuchtet das ORF-Friedenslicht zu Weihnachten in vielen heimischen Wohnzimmern. Entzündet in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem, wird das ORF-Friedenslicht nach Linz gebracht und dann von Hand zu Hand in ganz Österreich weitergegeben.