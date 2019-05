HGM Wien lädt zum Militär-Oldtimer-Treffen 2019 im Wiener Arsenal

Unter dem Motto "Auf Rädern und Ketten" findet am kommenden Wochenende ein Event beim Heeresgeschichtlichen Museum im Arsenal statt, bei dem Fans historischer Panzerfahrzeuge und Co. voll auf ihre Kosten kommen: ein großes internationales Militär-Oldtimertreffen.



Von 31. Mai bis 2. Juni 2019 findet hinter dem Heeresgeschichtlichen Museum zum 12. Mal das große Treffen historischer Militärfahrzeuge statt. Auf dem Freigelände hinter dem Museumsgebäude werden zahlreiche historische Militärfahrzeuge verschiedenster Gattungen erwartet. Dabei rollt vom Truppenfahrrad bis zum Kampfpanzer so gut wie alles an, was die Armeen seinerzeit bewegte.