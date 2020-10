HGM-Reaktionen: Grüne fordern Suspendierung von Direktor Ortner

Der Rechnungshof hat gravierende Mängel beim Heeresgeschichtlichen Museum geortet. Grund genug, dass die Grünen eine umgehende Suspendierung von Direktor Ortner fordern.

Kein Weg führe an Suspendierung Ortners vorbei

In der Verantwortung sehen die Grünen die ehemaligen Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Mario Kunasek (FPÖ). "Mängel, Missstände, Machenschaften charakterisieren die Situation im Heeresgeschichtlichen Museum trefflich. Wenn der Rechnungshof den Verdacht möglicher strafrechtlich relevanter Tatbestände aufzeigt, muss schon wirklich Feuer am Dach sein. Die festgestellten Missstände in der Leitung des Museums sind so gravierend, dass da wohl kein Weg an einer Suspendierung Ortners vorbeiführt", so die Grüne Kultursprecherin Eva Blimlinger in einer Aussendung am Freitag.