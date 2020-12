Heute LIVE: ZSKA Moskau gegen WAC - Live-Stream & TV-Übertragung

Der WAC gastiert heute Abend in der Fußball-Europa-League beim ZSKA Moskau, dem aktuellen Schlusslicht der Gruppe K. Hier sehen Sie das Match live im TV, via Live-Stream und im Ticker zum Nachlesen.

Zum Europa-League-Auftakt schaffte der WAC in Klagenfurt nach frühem 0:1-Rückstand noch ein 1:1 gegen ZSKA. Auch im zweiten Vergleich mit dem aktuellen Tabellenzweiten der russischen Meisterschaft - punktegleich mit Leader Zenit St. Petersburg und Spartak Moskau - soll zumindest ein Punkt geholt werden, um den Aufstieg unter die letzten 32 Teams am Donnerstag zu Hause gegen Feyenoord noch aus eigener Kraft schaffen zu können.

"Unser Ziel ist dieses Entscheidungsspiel gegen Feyenoord, dem wollen wir alles unterordnen. Das hat sich die Mannschaft mit den guten Leistungen verdient", betonte WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer vor dem Abflug in die russische Hauptstadt am Mittwochvormittag. "Mit ZSKA wartet nun die spielstärkste Mannschaft dieser Gruppe auf uns, mit vielen Teamspielern und Topspielern. Dazu gilt es den Hybridrasen zu bewältigen, das ist für mich und die Spieler was Neues", erklärte Feldhofer.