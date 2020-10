Heute LIVE: WAC gegen ZSKA Moskau - Live-Stream & TV-Übertragung

Der WAC will als Außenseiter im EL-Duell gegen ZSKA Moskau heute Abend überraschen. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

In der Europa League bescherte das Los dem WAC nicht die großen Namen, in der Gruppe mit Feyenoord Rotterdam, Dinamo Zagreb und ZSKA Moskau sind noch am ehesten Kroatiens Meister und der russische Traditionsclub zu favorisieren. Gegen ZSKA bestreitet der WAC am Donnerstagabend im Klagenfurter Wörthersee-Stadion den Auftakt in die Gruppenphase.