Heute LIVE: WAC gegen Feyenoord - Live-Stream & TV-Übertragung

Am Donnerstag trifft der WAC im Klagenfurter Wörthersee-Stadion auf Feyenoord Rotterdam. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Der WAC greift am Donnerstag im Klagenfurter Wörthersee-Stadion nach einem historischen Erfolg. Schon ein Unentschieden gegen Feyenoord Rotterdam würde reichen, um als Zweiter der Gruppe K ins Sechzehntelfinale der Fußball-Europa-League einzuziehen und damit erstmals in der Clubgeschichte im Europacup zu überwintern.

WAC will die Gelegenheit beim Schopf packen

Trainer Ferdinand Feldhofer will diese Gelegenheit beim Schopf packen. "Wir haben uns dieses Endspiel verdient, unsere sieben Punkte sind nicht hoch genug einzuschätzen. Jeder von uns weiß Bescheid über die Chance, die wir haben, aber jeder weiß auch, welcher Brocken auf uns zukommt", erklärte der Steirer.

Feyenoord hält in der Europa League bei fünf Zählern und liegt in der niederländischen Meisterschaft nach elf Runden auf Platz vier, vier Punkte hinter Spitzenreiter Ajax Amsterdam. In der Liga ist die Mannschaft von Coach Dick Advocaat noch ungeschlagen, allerdings steht die Bilanz aus den jüngsten vier Bewerbspartien bei drei Remis und einer Niederlage. "Da merkt man eben, dass auch Feyenoord eine sehr hohe Belastung hat", meinte Feldhofer.