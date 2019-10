Heute LIVE: WAC gegen AS Roma - Live-Stream & TV-Übertragung

Der WAC trifftt heute Abend in der Gruppenphase der Europa League auf AS Roma. Hier können Sie das Match live im TV und via Live-Stream sehen

Der Wolfsberger AC will wieder Jagd machen. Nach Borussia Mönchengladbach wartet auf die Kärntner in der Europa League mit der AS Roma der nächste Gegner mit Namen und Historie. Davon beeindrucken wollen sich die WAC-Akteure nicht lassen. Im Ausweichquartier in Graz-Liebenau hoffen die Wolfsberger auf die nächste große Überraschung.

"Wir wollen den Takt wie in Gladbach von der 1. Minute an vorgeben. Wir wissen, welcher Koloss da auf uns zurollt, gleichzeitig wollen wir uns richtig teuer verkaufen", sagte Gerhard Struber. Das 4:0 bei der Borussia vor zwei Wochen ließ die Augenbrauen nicht nur in Österreich hochgehen. Die bei ihrem Gruppen-Auftakt gegen Istanbul Basaksehir ebenfalls 4:0 erfolgreiche Roma schätzte der WAC-Trainer noch ein Stück stärker als den deutschen Bundesligisten ein. "Es ist ein Gegner mit einer komplett anderen Strategie, gespickt mit unglaublicher individueller Qualität."

WAC gegen AS Roma live im TV

Das Match WAC gegen AS Roma wird heute Abend nicht im Free-TV gezeigt. Puls 4, der einzige österreichische Sender, der die Rechte für die Europa League erworben hat, zeigt heute Abend die Partie Sporting Lissabon gegen LASK. Das Europa League-Match zwischen WAC und AS Roma ist am heutigen EL-Abend also nicht im Fernsehen zu sehen. Der Anpfiff ist um 18.55 Uhr.

WAC gegen AS Roma im Live-Stream

Mit der heurigen Europa League-Saison hat sich der Streaminganbieter DAZN die Rechte an allen Live-Spielen gesichert. Derzeit kann noch ein Gratismonat getestet werden, danach belaufen sich die Kosten auf 9,99 Euro. DAZN ist kompatibel mit Smart TVs, Smartphones, Tablets und Spielekonsolen. Über diese Geräte kann der Live-Stream zum Spiel WAC gegen AS Roma problemlos abgespielt werden.

Das Europa-League-Match im Ticker

Fans, die das Spiel nicht in Bild verfolgen können, empfehlen wir den VIENNA.at-Liveticker. Hier finden Sie Aufstellungen, Statistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.

