Heute LIVE: TSV Hartberg gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

In der heutigen Bundesligarund treffen TSV Hartberg und Rapid Wien aufeinander. Hier können Sie das Match live im TV und via Live-Stream sehen.

Der TSV Hartberg verteidigt heute seine Positiv-Bilanz gegen Rapid Wien. Die Steirer, die in torreichen Duellen mit dem Rekordmeister zumeist gut aussahen, könnten in der 20. Fußball-Bundesliga-Runde auch das große Saisonziel fixieren. Mit dem finanziell lukrativen Einzug in die Meisterrunde wäre für die Truppe von Coach Markus Schopp nämlich auch der erneute Klassenerhalt fix.

TSV Hartberg gegen Rapid Wien live im TV

Bundesliga: TSV Hartberg gegen Rapid Wien im Live-Stream

Wer das Bundesiga-Spiel zwischen TSV Hartberg und Rapid Wien im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann dies heute als Sky-Abonnent via Sky Go tun bzw. ist das Match auch via Sky Ticket für Tablet, Smartphone oder PC verfügar. Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen Hartberg und Rapid an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.