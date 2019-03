Heute LIVE: Sturm Graz gegen Austria Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Vor dem Spiel am Sonntag zeigten sich die Grazer betont gelassen. Doch nur ein Heimsieg über die Wiener Austria kann ihnen einen Platz in der Meistergruppe fixieren. Hier sehen Sie das Bundesligamatch im Live-Stream und live im TV.

Sturm Graz gibt sich vor dem Finale des Bundesliga-Grunddurchgangs betont gelassen. Nur ein Heimsieg über die Wiener Austria hilft den Grazern am Sonntag (17.00 Uhr), um das Ticket für den Einzug in die Meistergruppe fix zu lösen. Trainer Roman Mählich hatte keine Bedenken: “Ich glaube, dass wir mit dem Publikum im Rücken das Spiel gewinnen werden.”

Sturm Graz gegen Austria Wien live im TV

Anpfiff zum Match ist am heutigen Sonntag um 17.00 Uhr in der Merkur Arena in Graz. Das Spiel zwischen Sturm Graz und Austria Wien wird allerdings nicht im Free-TV übertragen. Wer das Spiel zwischen Sturm und der Austria trotzdem live im TV mitverfolgen möchte, muss den Bezahlsender Sky einschalten. Das Spiel wird ab 16.00 Uhr auf Sky Sport 6 HD übertragen.Die gesamte Bundesliga-Konferenz ist auf Austria Sport HD zu sehen.