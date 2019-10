Heute LIVE: SKN St. Pölten gegen Austria Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute empfängt Tabellenschlusslicht SKN St. Pölten die Wiener Austria. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Austria Wien nimmt zum Abschluss der völlig daneben gegangenen Hinrunde der Fußball-Bundesliga den erstmaligen Sprung in die Top Sechs in Angriff. Auf die ihren Erwartungen hinterher hinkenden Violetten wartet am heutigen Sonntag der Auswärtsauftritt beim ebenfalls nicht mit Selbstvertrauen gesegneten Vorletzten St. Pölten.

SKN St. Pölten gegen FK Austria Wien live im TV

Bundesliga: WAC gegen Austria im Live-Stream

Wer das Bundesiga-Spiel zwischen SKN St. Pölten und Austria Wien im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann dies heute als Sky-Abonnent via Sky Go tun bzw. ist das Match auch via Sky Ticket für Tablet, Smartphone oder PC verfügar. Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen SKN St. Pölten und Austria Wien an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.