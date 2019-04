Heute LIVE: SCR Altach gegen SK Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Rapid Wien will auch am heutigen Samstag den Erfolgslauf in der Qualifikationsgruppe gegen SCR Altach fortsetzen. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Die ersten drei Partien in der unteren Etage wurden allesamt gewonnen, mit einem neuerlichen Sieg könnte Rapid Wien den ersten Platz in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga weiter festigen. Allerdings sind die Grün-Weißen gewarnt: Altach ist unter Coach Alex Pastoor noch ungeschlagen.

Altach gegen Rapid Wien live im TV Das Bundesliga-Duell zwischen SCR Altach und Rapid Wien wird am heutigen Samstag nicht im Free-TV übertragen. Im Pay-TV wird das Match ab 16.00 Uhr auf Sky auf dem Sender Sky Sport 8 HD übertragen. Der Anpfiff ist um 17:00 Uhr in der Cashpoint Arena.

Der ORF bietet am heutigen Samstagabend ab 19.20 Uhr eine Zusammenfassung der Bundesligarunde, darunter auch die Highlights aus der Begegnung zwischen Altach und Rapid Wien.

Bundesliga: SCR Altach gegen Rapid Wien im Live-Stream Wer das Bundesiga-Spiel zwischen Altach und Rapid Wien im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann das Match vie Sky go bzw Sky Ticket live mitverfolgen. Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen dem WAC und der Wiener Austria an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.