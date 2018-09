Heute LIVE: RB Leipzig gegen RB Salzburg - Live-Stream & TV-Übertragung

Nur zwei Wochen nach dem bitteren Königsklassen-Aus von Red Bull Salzburg kommt es am Donnerstag (21.00 Uhr/live Puls 4) zum Auftakt der Fußball-Europa-League zum “Klassentreffen” bei RB Leipzig. Deutschlands Teamspieler Timo Werner und Co. sind im Duell mit Österreichs Serienchampion Favorit. Doch die Gäste wollen zumindest anschreiben. “Wir wissen, was wir können”, sagte Trainer Marco Rose.

Immerhin kommt mit Salzburg der Halbfinalist der vergangenen EL-Saison nach Leipzig, das seinerseits schon im Viertelfinale ausgeschieden ist. Der CL-Selbstfaller gegen Roter Stern Belgrad Ende August mag für die Mozartstädter höchst schmerzhaft gewesen sein, ein Trauma war den in der Bundesliga nach wie vor makellosen “Bullen” aber nicht anzumerken.

RB Leipzig gegen RB Salzburg live im Fernsehen

Das Match RB Leipzig gegen RB Salzbrug wird heute Abend im Free-TV auf Puls 4 übertragen. Der Sender überträgt das EL-Match zwischen RB Leipzig und RB Salzburg ab 21:00 Uhr in hochauflösender Bildqualität. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr. Anpfiff ist um 21.00 Uhr in der Red Bull Arena Leipzig.

RB Leipzig gegen RB Salzburg im Live-Stream Mit der heurigen Europa League-Saison hat sich der Streaminanbieter DAZN die Rechte an allen Live-Spielen gesichert. Derzeit kann noch ein Gratismonat getestet werden, danach belaufen sich die Kosten auf 9,99 Euro. DAZN ist kompatibel mit Smart TVs, Smartphones, Tablets und Spielekonsolen. Über diese Geräte kann der Live-Stream zum Spiel RB Leipzig gegen RB Salzburg problemlos abgespielt werden.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das Spiel zwischen Leipzig und Salzburg online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.