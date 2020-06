Heute LIVE: Rapid Wien gegen Sturm Graz - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Abend treffen die Liga-Konkurrenten Rapid Wien und Sturm Graz aufeinander. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream und live im TV.

Schon unter gewissem Druck stehen Rapid und Sturm Graz im Sonntagsschlager (19.30 Uhr) der Meistergruppe der 24. Runde der Fußball-Bundesliga. Beide blieben zum Auftakt am Mittwoch ohne Punkt, vor allem die Steirer müssen anschreiben. Rapid wiederum muss sich nicht nur vom 0:2 gegen Salzburg erholen, sondern auch ein Trio verletzungsbedingt vorgeben.

Nach Christopher Dibon (Kreuzbandriss) drohen nun auch dessen Innenverteidigungs-Kollege Mario Sonnleitner (Oberschenkel) sowie Mittelfeldmann Thomas Murg (Knie) länger auszufallen - für die Sturm-Partie sind die beiden jedenfalls sicher kein Thema. "Das ist aber immer noch eine sehr gute Truppe, ich glaube an die Spieler, die wir haben", bekräftigte Trainer Dietmar Kühbauer am Freitag. Auch ihm ist freilich klar, dass dem Team damit Führungsspieler abhandenkommen. "Er wird uns als Spieler und Mensch unheimlich fehlen", sagte Kühbauer besonders im Hinblick auf Dibon.

Rapid Wien gegen Sturm Graz live im TV

Bundesliga: Rapid Wien gegen Sturm Graz im Live-Stream

Wer das Bundesiga-Spiel zwischen Rapid Wien und Sturm Graz im Live-Stream mitverfolgen möchte, kann dies heute als Sky-Abonnent via Sky X tun. Zahlreiche, illegale, Seiten bieten ebenfalls einen Live-Stream zum Spiel zwischen Rapid und Sturm an. Hier müssen Nutzer allerdings mit Spam und eventuell auch nicht einwandfreien Streams rechnen, da diese Seiten keine Rechte an den TV-Übertragungen besitzen.