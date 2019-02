Heute LIVE: Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg - Live-Stream & TV-Übertragung

Das Spitzenspiel der Woche lautet zum Frühjahrsauftakt der Bundesliga heute Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg. Hier sehen Sie das Match im Live-Stream, live im TV und im Ticker.

Red Bull Salzburg geht nach der 4:0-Gala im Europa-League-Sechzehntelfinale gegen Club Brügge zuversichtlich in den Schlager der Fußball-Bundesliga bei Rapid Wien. Die Salzburger haben bereits 13 Duelle in Folge mit den Hütteldorfern nicht verloren. Dazu sind sie in ihren 22 Saisonpflichtspielen auf nationaler Ebene ungeschlagen.

Salzburg startet als souveräner Tabellenführer ins Liga-Frühjahr. Rapid dagegen muss als Achter um den Einzug in die Meistergruppe der Top sechs kämpfen. Das gebe dem Prestigeduell noch einmal einen besonderen Hintergrund, meinte Salzburg-Trainer Marco Rose. “Ich glaube, die Konstellation kennt jeder. Ich glaube, dass Rapid die nächsten vier Spiele sehr erfolgreich bestreiten will und muss, um noch in die Play-offs zu kommen.”

Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg live im TV Anpfiff ist am heutigen Freitag um 17.00 Uhr im Wiener Allianz Stadion. A1 überträgt das emotionale Duell live im Free-TV auf dem neuen Sender A1nowbei A1 TV (Kanal 0 in HD und 10 in SD), online www.A1now.tv und in der A1 Xplore TV App. Zur Einstimmung zeigt A1now ab 11 Uhr drei der spannendsten Spiele plus eine einstündige Zusammenfassung der Highlights der laufenden Saison. Die Live-Übertragung startet pünktlich zum Anstoß der Partie um 17 Uhr.

Auch der Bezahlsender Sky hat sich die Rechte an der Bundesliga gesichert. Das Match zwischen Rapid Wien und Red Bull Salzburg wird auf dem Sender Sky Sport Austria HD übertragen.

Rapid gegen RB Salzburg im Live-Stream Wer es heute nicht vor den Fernseher schafft, kann sich das Bundesliga-Match zwischen Rapid Wien und Red Bull Salzburg auch via Live-Stream ansehen. A1 Now bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream für Nicht-Abonenntenan.