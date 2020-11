Heute LIVE: Rapid Wien gegen Dundalk - Live-Stream & TV-Übertragung

Am Donnerstag bekommt es Rapid Wien in der Europa League-Gruppenphase mit Dundalk zu tun. Hier sehen Sie das EL-Match live im TV und via Live-Stream.

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt stehen Rapid Wiens Chancen gut, erstmals in dieser Fußball-Europa-League-Saison anzuschreiben. Die Hütteldorfer bekommen es am Donnerstag im Allianz Stadion mit dem irischen Vertreter Dundalk zu tun, für den alleine schon die Teilnahme an der Gruppenphase ein Erfolg ist.

Laut Österreichs einzigem Legionär in Irland, Alexander Kogler, sind die Rollen klar verteilt. "Es kann zwar eine spannende Partie werden, aber Rapid ist spielerisch besser und Favorit. Wenn sie ihre Klasse umsetzen, werden sie gewinnen", sagte der Profi bei Finn Harps der APA.

Rapid Wien gegen Dundalk live im TV

Das Match Rapid Wien gegen Dundalk wird heute Abend nicht im Free-TV gezeigt. Puls 4, der einzige österreichische Sender, der die Rechte für die Europa League erworben hat, zeigt heute Abend die Partie Royal Antwerpen gegen LASK Linz . Das Europa League-Match zwischen Rapid Wien und Dundalk ist am heutigen EL-Abend also nicht im Fernsehen zu sehen. Ab 23.15 Uhr werden auf Puls 4 jedoch die Highlights des Spiels gezeigt.

Rapid gegen Dundalk im Live-Stream

Mit der heurigen Europa League-Saison hat sich der Streaminganbieter DAZN die Rechte an allen Live-Spielen gesichert. DAZN ist kompatibel mit Smart TVs, Smartphones, Tablets und Spielekonsolen. Über diese Geräte kann der Live-Stream zum Spiel Rapid Wien gegen Dundalk problemlos abgespielt werden.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das Spiel zwischen Rapid Wien und Dundalk online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

Das Europa-League-Match Rapid Wien gegen Dundalk im Ticker