Heute LIVE: Paris Saint-Germain (PSG) gegen Manchester United - Live-Stream & TV-Übertragung

Paris Saint-Germain will im heutigen CL-Duell gegen Manchester United den Aufstieg ins Viertelfinale fixieren. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Paris St. Germain hat im Kampf um den Aufstieg ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League alle Trümpfe in der Hand. Nach dem 2:0-Erfolg bei Manchester United sollte im Rückspiel vor eigenem Publikum im Parc des Princes am heutigen Abend für den überlegenen Ligue-1-Spitzenreiter trotz des Fehlens des beim Karneval in Rio weilenden verletzten Superstars Neymar nichts mehr anbrennen.

ManUnited hat die gegen PSG kassierte höchste Heimniederlage im Europacup richtig wehgetan. Die Franzosen, die in der Liga mit 71 Punkten nach 26 Runden so gut dastehen wie nie zuvor, halten aber nichts von verfrühtem Jubel. “Es warten noch 90 Minuten auf uns, Manchester wird alles versuchen, um in Paris zu gewinnen”, sagte PSG-Mittelfeldspieler Marco Verratti. Linksverteidiger Layvin Kurzawa sah es ähnlich: “Wir müssen bereit sein, weil sie werden es sicher sein.”

PSG gegen ManU live im TV Das Champions League-Match zwischen Paris Saint-Germain und Manchester United wird nicht im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky zeigt das Match zwischen PSG und ManU live in voller Länge und in hochauflösender Auflösung live auf Sky Sport 2 HD. Die Live-Berichterstattung startet um 20.50 Uhr. Der Anpfiff findet um 21.00 Uhr statt.

Champions League: Paris Saint-Germain gegen Manchester United im Live-Stream Sky-Abonnennten können das Match PSG gegen ManU via Sky Go und Sky Ticket im Live-Stream auf Smartphone, Tablet oder Laptop in der Konferenz mitverfolgen.

Alle Highlights zum Champions League-Match zwischen Paris Saint-Germain und Manchester United können Sie auch im VIENNA.at-Live-Ticker mitverfolgen. Hier finden Sie die Aufstellung, alle Tore und alle News auf einem Blick.