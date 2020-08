Heute LIVE: Lok Zagreb gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Rapid Wien nimmt heute Abend auswärts gegen Lok Zagreb Anlauf zur dritten Teilnahme an der Fußball-Champions-League. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Sollte Rapid Wien in der zweiten Qualifikationsrunde gegen die kroatischen Vizemeister Lok Zagreb gewinnen, müssten sie noch zwei weitere K.o.-Duelle überstehen, um es wie in den Saisonen 1996/97 und 2005/06 in die Königsklasse zu schaffen. Mit einem Siegwäre zumindest die Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase fixiert