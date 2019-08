Heute LIVE: LASK Linz gegen Club Brügge - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Abend empfängt LASK Linz im Hinspiel des Champions League-Play-Offs Club Brügge. Hier sehen Sie das Match live im TV und via Live-Stream.

Gegen die Belgier soll im Play-off-Hinspiel im mit 14.000 Zuschauern ausverkauften Linzer Stadion der Grundstein für die historische Teilnahme an der Gruppenphase der "Königsklasse" gelegt werden.

"Sie spielen vom System her ähnlich wie Basel, verfügen aber über mehr Schnelligkeit und haben eine gute Ballsicherheit", analysierte der 43-Jährige Club Brügge. Mit dem 45-jährigen Philippe Clement ist seit dieser Saison ein neuer Coach am Werk. Der Belgier kam als Meistertrainer von Genk. "Er steht für Offensivfußball. Ich erwarte, dass sie ihre Philosophie durchsetzen, sie versuchen werden, uns unter Druck zu setzen", vermutete Ismael.

CL-Play-Off: LASK Linz gegen Club Brügge live im TV

Das Champions League-Play-Off zwischen LASK Linz und Club Brügge wird heute Abend nicht im Free TV übertragen. Auf dem Bezahlsender Sky ist das Match in der Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 4 HD zu sehen. Die Vorberichterstattung startet um 20.50 Uhr, Anpfiff ist um 21.00 Uhr in Linz.

CL: LASK Linz gegen Club Brügge im Live-Stream

Für jene Fußball-Fans, die es zum Anpfiff des CL-Play-Offs zwischen LASK Linz und Club Brügge nicht rechtzeitig vor den TV schaffen, bietet Sky einen Live-Stream via Sky-Ticket und Sky Go. Via Sky-Ticket können auch Nicht-Abonennten das Spiel durch das Kurzzeit-Abo sehen.