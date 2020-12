Heute LIVE: Arsenal gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Wenn Rapid Wien heute vom FC Arsenal in der Europa League empfangen wird, geschieht dies erstmals wieder vor Publikum. Hier können Sie das Match live im TV und via Live-Stream mitverfolgen.

Rapids Gastspiel in der Fußball-Europa-League am Donnerstag bei Arsenal sorgt in den britischen Medien für deutlich mehr Schlagzeilen, als dies bei einem Duell zwischen einem englischen Club und einem heimischen Bundesligisten üblich ist. Grund dafür ist nicht die sportliche Brisanz, sondern die Tatsache, dass es sich dabei um die erste Bewerbspartie eines Premier-League-Vereins mit Zuschauern seit Pandemie-Beginn handelt. 2.000 Zuschauer werden das Duell zwischen Arsenal und Rapid Wien live im Stadion erleben können.