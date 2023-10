Im Heurigen Maly in Wien-Grinzing herrscht eine gemütliche Atmosphäre.

Heuriger Maly in Wien: Köstliche Speisen, hausgemachtes Brot und Wienerlieder

Der Heurige Maly in Wien-Döbling bietet eine kulinarische Reise, die man so schnell nicht vergisst. Hier kann man nicht nur köstliche Hausmannskost genießen, sondern auch in geselliger Runde Wiener Lieder anstimmen.

Der Heurige Maly in Wien-Grinzing ist ein beliebter Treffpunkt bei Jung und Alt. Doch was hebt die Gaststätte von anderen Heurigen ab?

Wovon wir überrascht waren

Wir hatten nicht mit dem reichhaltigen Angebot an Speisen und Getränken gerechnet. Die Schnitten, die Wiener Küche und der Kaffee sind eine wahre Versuchung. Übrigens: Auch vierbeinige Familienmitglieder sind herzlich willkommen.

Wofür wir wiederkommen

Die gemütliche und lebendige Atmosphäre, die Liebe zum Detail und die Möglichkeit, in Maly's Gastgarten die Zeit zu vergessen, sind nur einige der Gründe, warum wir immer wieder kommen.

Über den Heurigen Maly

An diesem Ort traditioneller Wiener Gastlichkeit unter dem Blick der Wirtin Claudia Maly-Schaber kann man nicht nur köstliche Hausmannskost genießen, sondern auch in geselliger Runde Wiener Lieder anstimmen. Zu den Besonderheiten zählen auch selbstgebackenes Brot aus eigenem Sauerteig und Kaffee von Weltmeister Felix Teiretzbacher.

Das Angebot

Angeboten wird eine kreative Wiener Küche und dazu ein Kaffee, der das Prädikat Weltklasse verdient. Ob herzhaft oder süß, das Maly hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Auch Veranstaltungshighlights gibt es im Maly, wie etwa Mitsingabende und Auftritte des Gewürztrios.

Lage & Ambiente

Jeder Winkel des Maly ist mit Charme und Liebe zum Detail eingerichtet, um eine gemütliche und zugleich lebhafte Atmosphäre zu schaffen. Perfekt für ein Rendezvous oder einen Familienausflug in Wien-Grinzing.

Adresse: Sandgasse 8, 1190 Wien

Website: heurigermaly.at

Preisklasse: €€

Unsere Empfehlung