Heumarkt-Projekt muss sich Umweltverträglichkeitsprüfung unterziehen

Das umstrittene Heumarkt-Projekt in Wien muss sich einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterziehen. Der 66 Meter hohe Turm würde den Schutzzweck hinsichtlich des Weltkulturerbes erheblich beeinträchtigen.

Die Gegner des Heumarkt-Projekts am Areal des Wiener Eislaufvereins und des Hotels Intercontinental haben sich am Dienstag erfreut über die gerichtlich verordnete Umweltverträglichkeitsprüfung gezeigt. Die Initiative “Alliance for Nature” sprach per Aussendung etwa von einem “wichtigen Etappenerfolg in ihren Bemühungen um den Schutz des Kultur- und Naturerbes der Bundeshauptstadt Wien”.