Heuer bereits 94 Quarantäne-Brecher in Wien vor Gericht

Wegen der vorsätzlichen oder fahrlässigen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten (Paragraf 178 und 179 StGB) hat es im Vorjahr in Wien 39 Anklagen gegeben. Heuer waren es bisher schon 94.

Heuer waren es bis Anfang August mit 94 schon mehr als doppelt so viele, berichtete Radio Wien am Montag. Und während 2020 in Wien 13 Personen in einem solchen Zusammenhang verurteilt worden waren, gab es heuer bereits 54 Verurteilungen. Meist gehe es um das Ignorieren von Covid-Absonderungsbescheiden.