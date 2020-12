Herzchirurgen warnen vor Rückstau an Operationen

Österreichs Herzchirurgen warnen vor einem Rückstau an Operationen wegen der Coronapandemie. Viele würden sich auch nicht mehr trauen, in Notaufnahmen zu erscheinen, Menschen mit Herzbeschwerden sollten jedoch auf jeden Fall Hilfe suchen.

Mediziner haben in einer Aussendung am Freitag bekräftigt, dass Notoperationen und wichtige Eingriffe auch während des Corona -Lockdowns durchgeführt werden. So versicherte die Österreichische Gesellschaft für Herz- und thorakale Gefäßchirurgie via Aussendung der Bevölkerung, dass alle herzchirurgischen Abteilungen trotz massiver Covid-bedingter Einschränkungen im Bereich der Intensivstationen Notoperationen und teilweise auch dringend notwendige Eingriffe durchführen können.

Viele Eingriffe müssen verschoben werden

Rund 6.000 Eingriffe jährlich

Die neun herzchirurgischen Zentren in Österreich richteten daher am Freitag den dringlichen Appell an die Verantwortlichen im Gesundheitswesen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um durch geeignete Zuteilung von zusätzlichen Ressourcen nach dem Lockdown die drohende Unterversorgung der österreichischen Herzpatienten zu verhindern. Dies würde die schon bisher bestehende Ressourcenknappheit der österreichischen Herzchirurgie aggravieren und zu einer weiteren Verschlechterung der herzchirurgischen Versorgung in Österreich führen. In Österreich werden laut der Gesellschaft 758 herzchirurgische Eingriffe pro Million Einwohner durchgeführt, in Deutschland sind es 1.210 pro Million Einwohner.