Hervis und Thalia nützen Grauzone "Click & Collect"

"Click & Collect", also das Abholen von Waren nach vorheriger Online-Bestellung, wird derzeit in einigen Filialen von Hervis und Thalia angeboten. Über die Zulässigkeit scheiden sich jedoch die Geister.

Auch die großen Handelsketten können die Öffnung ihrer Geschäfte am 2. Mai kaum noch erwarten. Schon vor einigen Wochen hatte Wolfgang Krejcik mit einem Rampenverkauf von Elektrogeräten als Obmann seiner Handelssparte in der Wirtschaftskammer Österreich für Kritik gesorgt. Doch "Click & Collect", das Abholen online bestellter Ware, ist für noch geschlossene Geschäfte im Nonfood-Bereich verboten.

Hervis und Thalia bieten teilweise Abholung von Waren an

Das Ö1-Mittagsjournal berichtete am Samstag von mehreren Anbietern, die dies knapp eine Woche vor Wiederöffnung praktizieren. So bietet Hervis neben vier offiziell geöffneten Filialen in neun Filialen das Abholen von Waren an. "Wir haben Click and Collect nur dort gemacht, wo es sinnvoll möglich ist, dass die Verkaufsfläche nicht betreten wird. Dort, wo davor Parkplätze sind, kann sich der Kunde die bestellte Ware abholen. Er wird derzeit nicht ins Geschäft gelassen", meinte Oliver Seda von der Hervis-Rechtsabteilung im Ö1-Gespräch.