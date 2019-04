Herrenloser Koffer sorgt für großen Polizeieinsatz in Wien-Margareten

Am Donnerstagabend sorgte ein herrenlos auf der Straße zurückgelassenes Gepäckstück in Wien-Margareten für Aufregung. Ein Passant verständigte gegen 21:00 Uhr die Polizei, nachdem er in der Sankt-Johann-Gasse auf dem Gehsteig einen herrenlosen Koffer bemerkt hatte, der auf einer Transportrodel fixiert war.

Die alarmierten Beamten forderten Unterstützung der Polizeidiensthundeeinheit sowie eines sprengstoffkundigen Beamten an. Es wurde ein Röntgenscan durchgeführt, wobei rasch Entwarnung gegeben werden konnte.